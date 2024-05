Professores da Ufac mantêm greve; proposta do governo federal é recusada

A greve na Universidade Federal do Acre (UFAC) permanece firme, em consonância com a posição nacional dos sindicatos de professores das universidades federais. A Associação dos Docentes da UFAC (ADUFAC) reafirma seu compromisso com a luta por melhores condições salariais e de trabalho.

Assim como em outras instituições federais de ensino superior, a recusa à proposta do governo federal foi unânime. O reajuste proposto para 2025 e 2026 não atende às demandas dos servidores, que buscam não apenas a recomposição salarial, mas também a valorização da carreira docente.

A ADUFAC, em conjunto com o sindicato nacional (Andes), protocolou a contraproposta, expressando as necessidades e reivindicações dos professores da UFAC. Essa atitude demonstra a determinação em buscar uma solução que contemple as justas demandas da categoria.

A próxima rodada de discussão, agendada para o dia 3 de junho, representa uma oportunidade crucial para avançar nas negociações. É essencial que o governo federal reconheça a importância do diálogo e esteja disposto a apresentar uma proposta que realmente contemple as necessidades dos docentes.

A ADUFAC reitera seu compromisso com a defesa da educação pública de qualidade e com o bem-estar da comunidade acadêmica. Enquanto persistir a intransigência do governo, a greve se mantém como instrumento legítimo de luta pelos direitos dos professores e pela valorização do ensino superior no país.