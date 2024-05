Terry voltou ao dentista dias depois, mas foi encaminhado para o pronto-socorro. Os médicos que o atenderam examinaram o inchaço no olho, que começava a ficar roxo, e o encaminharam para a cirurgia — era essencial remover o pus do rosto do homem.

“As infecções dentárias podem ser muito perigosas. Se se espalharem para a cavidade ocular, o paciente poderá perder a visão. Além disso, ele pode ficar com uma desfiguração significativa”, afirmou o cirurgião maxilofacial Shadi Basyuni, responsável pelo caso, em entrevista veiculada no programa The Face Doctors, da Discovery+.

Momentos antes da operação, o oftalmologista Cornelius Rene, do Hospital Addenbrooke, em Cambridge, destacou a urgência da situação de Terry. “Se esperarmos mais tempo, ele poderá rapidamente entrar em falência de múltiplos órgãos, de modo que a infecção afetará seus pulmões e rins. Esse quadro tem uma taxa de mortalidade bastante alta”, explicou.

Basyuni conseguiu retirar o pus do rosto do paciente para aliviar a tensão no olho, e destacou que a prioridade não era a estética. A eliminação da infecção de forma rápida era crucial para que ela não se espalhasse para a corrente sanguínea.

Resultado

Dois meses após a cirurgia, o programa entrou em contato com Terry para verificar como ele estava e o resultado foi surpreendente. O rosto do homem teve uma recuperação tão boa, que nem parecia o mesmo de oito semanas atrás.