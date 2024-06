“Lula tem sido um bom presidente para o Acre”, afirma Gladson em entrevista

Durante transmissão do Gazeta Entrevista, nesta segunda-feira (27), o governador Gladson Cameli voltou a falar sobre sua relação com o Governo Lula.

“Relação com ele tem sido muito positiva. Agora, recentemente, todos os projetos estão sendo atendidos, como a Maternidade, que já está avançando com a segunda etapa; o Anel Viário de Brasiléia; o Minha Casa, Minha Vida. Tem sido um bom presidente para o Acre”, destacou o governador.

“Se eu não tiver a humildade de reconhecer quem nos ajuda, não mereço sentar na cadeira de governador. Quando um prefeito entrega uma obra com o apoio do Estado, não fala o nome do Estado, fico chateado. Seria injusto com o presidente não eu não fazer o mesmo”, continuou.

Na ocasião, Gladson anunciou que deve estar em Brasília nesta terça-feira (28) para um encontro com o ministro da Educação, no intuito de discutir investimentos para a área no Acre.