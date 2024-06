Gladson convoca equipe para reunião e dá recado a secretários sobre atuação nas eleições

O governador Gladson Cameli reúne todos os seus secretários para uma reunião de alinhamento, às 16h desta segunda-feira (27). O anúncio foi feito durante uma conversa do chefe do executivo com o jornalista Astério Moreira, durante o Gazeta Entrevista.

A informação foi dada na ocasião em que Gladson defendia a importância de manter o pagamento do salário dos servidores públicos em dia.

“Um governador precisa orientar a sua equipe. Se ela se desorganiza, o Estado enfrenta um caos. Hoje mesmo eu estou reunindo minha equipe governamental para uma reunião de alinhamento, tratar das metas desse primeiro semestre. Também vou levantar a questão de 2024 ser um ano político e falar sobre o cuidado que temos que ter com as leis eleitorais nesse momento. Por mais que seja órgão estadual e eu não esteja disputando eleição, que cada gestor saiba da situação e coloque mais transparência na sua pasta, que não deixe surgir nenhuma interrogação sobre o seu fazer”, destacou.

Gladson diz que não vai tolerar o uso da máquina pública como instrumento eleitoral.

“Na minha própria campanha de reeleição, a coisa que mais tive foi esse cuidado. Eu nunca fui em nenhuma repartição e forcei ninguém a votar em mim. Cada um tem seu direito. Cada um sabe o que é melhor para si, para seu estado e cidade. Eu sou um governador que defende a democracia e coloca na prática o que defende”, concluiu.