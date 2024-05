Carros batem de frente em curva na BR-317 e um deles vai parar em área de mata

Dois veículos colidiram violentamente na tarde desta quinta-feira (17), no km 5 da BR-317, conhecida como Estrada do Pacífico, em Brasiléia, no interior do Acre. Ninguém ficou ferido durante o acidente.

Segundo informações das autoridades de trânsito, o motorista Gustavo Castro trafegava no sentido Assis Brasil/Brasiléia, em um veículo modelo Fiat Mobi, de cor branco e placa SHA-2I52, quando acabou batendo na lateral de um Chevrolet Tracker, de cor preto e placas SJA-7C24, que trafegava no sentido contrário, ou seja, Brasiléia/Assis Brasil.

Na colisão, o veículo Chevrolet/Tracker perdeu o controle e foi parar no meio da vegetação fora da pista. O veículo Fiat Mobi ficou amassado no meio da pista. Nenhum dos motoristas ficou ferido.

Populares ajudaram as vítimas e acionaram a Polícia Rodoviária Federal (PRF), que foi ao local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, os veículos fodam liberado para que as seguradoras fossem acionados.