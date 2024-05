Musa do Intermed 2024: conheça as candidatas e vote em sua favorita na disputa

Na próxima sexta-feira (31) acontece mais uma edição do torneio entre universidades da fronteira, o Intermed. A disputa ocorre no Ginásio Eduardo Lopes Pessoa, no município de Brasiléia.

A disputa se inicia às 17 horas da sexta-feira, e contará com a disputa do trecho final do campeonato de futsal, além de desfile com as musas representando todas as universidades participantes, além das tradicionais líderes de torcidas, conhecidas como Cheers.

As competições irão se desenrolar por todo o sábado com as finais sendo realizadas no domingo, a partir das 13 horas. A competição conta com a participação de estudantes da Universidade Técnica Privada Cosmos, Universidad Privada Domingo Savio e Universidade Amazonica de Pando.

Uma das atrações mais esperadas do Intermed é a escolha da Musa do torneio. Ao todo, são três candidatas, uma de cada universidade participante. A escolha da vencedora vai acontecer no sábado (1).

Conheça as candidato deste ano e você na sua favorita:

Iara Castro

Idade: 21 anos

Estudante da Universidade Amazônica de Pando

Natural de Brasiléia (AC)

Ana Luiza Pinheiro

Idade: 19 anos

Cidade: Brasiléia (AC)

Estudante da Universidad Privada Domingo Savio (UPDS)

Celine Badotti Merenciano

Idade: 20 anos

Cidade: Tarauacá (AC)

Estudante da Unversidade Técnica Privada Cosmos

