Netflix aumenta preço das assinaturas de todos os planos no Brasil

A Netflix aumentou o preço de todos os seus planos nesta quinta-feira (23). Sem um anúncio formal, os novos assinantes se depararam com os valores durante o dia. Confira abaixo:

Padrão com Anúncio: de R$ 18,90 para R$ 20,90 (aumento de R$ 2)

(aumento de R$ 2) Padrão: de R$ 39,90 para R$ 44,90 (aumento de R$ 5)

(aumento de R$ 5) Premium: de R$ 55,90 para R$ 59,90 (aumento de R$ 4)

Por enquanto, o preço pelo compartilhamento de senha se mantém o mesmo: R$ 12,90 para cada perfil. Ontem, a Disney também anunciou aumento e novos planos programados para o pós-fusão do Disney+ e do Star+ no Brasil.

Fique ligado no Omelete para saber todas as novidades do mundo do streaming.