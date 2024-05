Open Kina Beach Tennis: Bebidas Quinari promove campeonato com prêmio de R$ 1 mil; confira

A prática de esporte, importante para a manutenção da saúde e bem-estar, é uma das atividades que requerem uma bebida gelada e saborosa. Para unir o útil ao agradável, como diz o ditado, a marca acreana Bebidas Quinarí promove na próxima semana o Open Kina Beach Tennis.

Durante a semana, os atletas e amantes de Beach Tennis poderão participar e assistir a um campeonato deste esporte que tem conquistado tantas pessoas. Entre os dias 27 de maio e 01 de junho, o campeonato acontece no Terraço Beach Arena, localizado na Alameda Portugal, no bairro Jardim Europa, em Rio Branco.

Para aqueles que desejam participar, as inscrições estão abertas até esta quinta-feira (23), com uma taxa de R$ 120,00. Serão diversas categorias na competição. Veja:

Categorias A, B e C (masculina e feminina)

Categoria iniciante (masculina e feminina)

Categoria sub-14 (masculina e feminina)

Categoria sub-18 (masculina e feminina)

Categoria +40 (masculina e feminina)

Categoria +50 (masculina e feminina)

Categoria A, B e C (mista)

Categoria iniciante (mista)

A premiação de R$ 1 mil será feita para as categorias profissionais, A masculina e A feminina.

O campeonato que será chancelado pela Federação de Beach Tennis BT 500, vem para marcar o lançamento oficial dos 3 novos produtos da Bebidas Quinarí: Guaraná Quinari Zero (de 2 litros) Kina Power Zero (500 ml) e Kinágua com gás. Os produtos estarão disponíveis para degustação no campeonato, permitindo que o público conheça e saboreie essas novidades.

Além das emocionantes partidas, o evento será aberto ao público e contará com degustação de produtos, brindes, dinâmicas e brincadeiras para garantir a diversão de todos presentes