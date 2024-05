Paulinho recebe homenagem e se emociona em despedida: ‘Sempre vou torcer pelo Corinthians’

O elenco do Timão fez uma roda no centro do gramado e posicionou Paulinho no centro para receber os aplausos dos torcedores. Os jogadores e a comissão técnica de António Oliveira ainda levantaram o jogador de duas Copas do Mundo para o alto.

Paulinho se emocionou em alguns momentos e tratou de adiar o adeus com uma volta olímpica por toda a arena. O volante fez questão de agradecer aos torcedores e caminhou ao lado dos dois filhos pequenos.