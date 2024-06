Práticas essenciais de cuidados com a pele para incluir em sua rotina

Ver modelos com uma pele perfeita em imagens de salões de beleza pode parecer que alcançar resultados semelhantes em casa é impossível. No entanto, na prática, nem sempre é necessário investir em procedimentos caros para alcançar bons resultados. Basta escolher os cuidados adequados que atendam às necessidades da sua pele. É claro que a genética pode ser um ponto importante, mas é apenas mais um aspecto da equação. Compreender o funcionamento de diferentes elementos, manter-se fiel a uma rotina de cuidados com a pele e escolher produtos seguros são pontos realmente cruciais.

Este artigo reúne dicas úteis e marcas de cosméticos confiáveis para auxiliá-lo na criação de rotinas de cuidados caseiros, adaptadas ao seu tipo de pele. Não deixe de conferir!

Como cuidar da sua pele: 6 dicas de especialistas

Cuidar da sua pele vai além da estética; também diz respeito à sua saúde. Afinal, esse órgão desempenha um papel crucial no metabolismo do seu corpo, auxiliando na eliminação de toxinas e do excesso de água.

FAQ: o que é bom para melhorar a pele do rosto?

Considere adotar procedimentos regulares em um salão de beleza para melhorar a condição da sua pele. Entre eles estão peelings, injeções de substâncias benéficas ou procedimentos estéticos que utilizam equipamentos eletrônicos ou mecânicos. Por exemplo, é possível optar por preenchimentos dérmicos para suavizar as características faciais ou por peelings salicílicos para equilibrar o tom da pele. Contudo, certifique-se sempre de escolher um especialista qualificado. Para cuidar bem da pele do rosto, siga estas dicas simples:

N°1 – Crie uma rotina diária de skincare

A parte mais desafiadora dos cuidados com a pele é manter uma rotina consistente. No entanto, para alcançar resultados visíveis, é essencial incluir práticas simples em sua rotina diária, tanto pela manhã quanto à noite. Lembre-se de que, mesmo com produtos caros e eficazes, os resultados não surgirão da noite para o dia. Sua pele precisa de tempo para absorver os componentes.

N°2 – Identifique o seu tipo de pele

Com base em suas predisposições genéticas, você pode apresentar um dos cinco tipos de pele: normal, seca, oleosa, mista ou sensível. É fundamental escolher produtos que atendam às suas necessidades específicas.

Para identificar o seu tipo de pele, você pode buscar a orientação de um esteticista ou dermatologista. Além disso, é possível realizar um simples teste de tecido (ou papel) em casa para essa finalidade.

Lave cuidadosamente o rosto com sabonete e aguarde 30 minutos sem usar nenhum produto. Em seguida, seque delicadamente o rosto com um lenço de papel. Assim você conseguirá avaliar os seguintes resultados:

Se o papel permanecer limpo, você tem pele seca;

Se houver manchas oleosas no papel, você tem pele oleosa;

Se houver manchas oleosas na zona T, mas o papel estiver limpo nas bochechas, você tem pele mista;

Se houver manchas oleosas quase imperceptíveis no papel, você tem pele normal.

A pele sensível é geralmente caracterizada por uma alta frequência de erupções cutâneas.

N°3 – Adapte seus cuidados de acordo com a estação do ano

A pele do rosto é sensível às variações de temperatura, umidade e exposição solar. Devido a essas mudanças sazonais, é importante adaptar sua rotina de cuidados com a pele de acordo.

O verão é uma estação desafiadora para a pele devido ao calor, que pode resultar em maior perda de umidade e exposição a poeira e poluentes. Por essa razão, é recomendável reforçar a purificação durante esta estação. Para eliminar a sujeira, você pode recorrer a ácidos como AHA, BHA e PHA. Mas, escolha produtos específicos de acordo com o seu tipo de pele:

AHA—para pele seca;

BHA—para pele oleosa e sensível;

PHA—para todos os tipos de pele.

Os produtos contendo esses compostos removem efetivamente as células mortas, estimulam a produção de colágeno e reduzem a inflamação. Os AHAs são elementos essenciais na rotina de cuidados com a pele durante o verão. Porém, de acordo com a Michigan State University, é recomendável combiná-los com produtos contendo FPS devido à maior sensibilidade da pele aos raios UV.

No inverno, é fundamental proteger a pele dos efeitos do frio e do vento. A dermatologista americana Allison Bodzy sugere intensificar o uso de produtos hidratantes durante a estação . Além disso, ela recomenda optar por produtos que contenham ceramidas e ácido hialurônico para combater o ressecamento cutâneo.

N°4 – Foque nos ingredientes, não na estética visual

As marcas de cosméticos frequentemente investem em embalagens atraentes para seus produtos, visando prender a atenção dos consumidores. Porém, isso não é garantia de qualidade para a pele. É preferível encontrar uma linha confiável e aderir a ela. Ao fazer sua escolha, é crucial prestar atenção aos ingredientes. Produtos de qualidade geralmente contêm agentes de limpeza, como o lauril sulfato de sódio, ingredientes hidratantes, como a glicerina, componentes ativos, como a vitamina C, e antioxidantes, como o chá verde. Infelizmente, muitos fabricantes ainda incluem substâncias prejudiciais , como parabenos, formaldeído e triclosan.

N°5 – Cuide do pH da sua pele

Manter o equilíbrio ácido-base, medido pelo pH, é crucial para a saúde da pele humana. Esse equilíbrio forma uma barreira protetora que impede o crescimento de bactérias prejudiciais e facilita a remoção do excesso de umidade. O pH ideal da pele varia entre 4,7 e 5,75.

No entanto, esse equilíbrio pode ser afetado com o uso de água da torneira ou sabonetes que agridem a pele. Por isso, é aconselhável escolher produtos especializados para cuidados com a pele, como água micelar, produtos de limpeza à base de óleo e fórmulas suaves de produtos de limpeza em espuma.

N°6 – Remova sempre sua maquiagem

Não remover a maquiagem, especialmente bases de cobertura pesada, é a principal causa da obstrução dos poros, resultando em erupções cutâneas. Além disso, pode irritar a pele, prejudicando suas funções naturais. Crie o hábito de remover a maquiagem todas as noites antes de dormir.

FAQ: o que passar no rosto todos os dias?

Isso realmente irá depender do seu tipo de pele. Se ela estiver seca, é essencial hidratá-la diariamente para restaurar a umidade perdida. Para peles sensíveis, é importante encontrar produtos de limpeza suaves e hidratantes hipoalergênicos que não causem erupções ou outros problemas. Descobrir o seu tipo de pele pode ser feito através de uma consulta com um dermatologista de confiança, que também pode ajudar a criar uma rotina adequada de skincare para atender às necessidades específicas da sua pele.

3 marcas confiáveis de cosméticos para cuidados com a pele

Marcas de cosméticos frequentemente prometem uma pele facial impecável em seus anúncios, mas a transparência nem sempre é garantida. Aqui estão três empresas reconhecidas por sua excelente reputação e eficácia comprovada.

FAQ: qual a melhor forma de cuidar da pele do rosto?

Uma abordagem fundamental para cuidar da pele do rosto é manter um estilo de vida saudável. Afinal, esse órgão é um reflexo do seu bem-estar geral. Por exemplo, os fumantes frequentemente desenvolvem telangiectasia (“vasinhos”) devido aos efeitos nocivos da nicotina nos vasos sanguíneos. A privação crônica de sono pode levar ao surgimento de olheiras, enquanto o consumo excessivo de sal pode causar inchaço, resultando em estiramento da pele e propensão ao surgimento de acne.

La Roche-Posay

La Roche-Posay, um laboratório dermatológico francês pertencente à marca L’Oréal, é especializado no desenvolvimento de soluções cosméticas específicas para peles sensíveis e problemáticas. Seus produtos são conhecidos por ajudar no tratamento do eczema, ressecamento e acne. Além disso, as linhas de cuidados com a pele da La Roche-Posay são altamente recomendadas por dermatologistas. A empresa utiliza apenas ingredientes seguros em seus produtos e a eficácia é comprovada por meio de ensaios clínicos.

CeraVe

CeraVe também é uma marca francesa de cosméticos que se destaca por sua linha de produtos formulada por dermatologistas para tratar problemas comuns, como ressecamento, aspereza e irritação da pele. Um dos principais diferenciais da marca é a incorporação de ceramidas, que são componentes essenciais da barreira cutânea, em seus produtos.

Paula’s Choice

Esta marca de cuidados com a pele foi fundada por Paula Begoun, a apresentadora de rádio americana conhecida como “The Cosmetics Cop”. Sua empresa, Paula’s Choice, prioriza a pesquisa científica e a eficácia dos ingredientes no desenvolvimento de seus produtos. Evitando ingredientes populares, a empresa se concentra no que realmente beneficia a pele de seus consumidores. Além disso, a fundadora da Paula’s Choice afirma ser uma dos poucas que recomenda produtos de outras marcas, caso necessário.

FAQ: como fazer para melhorar a pele do rosto?

Muitos dermatologistas sugerem uma rotina facial de quatro passos. Primeiramente, é importante limpar a pele para remover impurezas e oleosidade. Em seguida, é recomendado aplicar um tônico para acalmar a pele. Posteriormente, hidratar para manter a pele nutrida.E, por fim, é crucial utilizar um protetor solar com um FPS alto para proteger contra os raios UV. Embora essas diretrizes sejam gerais, é crucial adaptar sua rotina de cuidados com a pele de acordo com suas necessidades individuais.

Conclusão

Cuidar da sua pele não precisa ser uma tarefa cansativa. Às vezes, basta reavaliar seus hábitos e incorporar práticas saudáveis, como abandonar o tabagismo e manter-se bem hidratado. É importante também ter em mente que os cuidados devem ser adaptados ao seu tipo de pele e podem variar durante as estações do ano.