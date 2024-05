Prefeito do Rio usa IA para criar imagem e vira meme

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, compartilhou uma imagem gerada por inteligência artificial (IA) para celebrar o aumento no número de embarques na rodoviária do Tietê, em São Paulo, com destino à capital fluminense, devido ao show de Madonna em Copacabana neste sábado (4). No entanto, a iniciativa acabou se transformando em piada.

A imagem em questão retrata uma multidão com rostos distorcidos ao lado de um ônibus. Acompanhando a foto, Paes “liberou” a invasão da praia pelos paulistas. “Aliás, o Brasil todo é muito bem-vindo! A Cidade Maravilhosa é de todos os Brasileiros!”, afirmou na publicação abaixo no X (antigo Twitter).

Bora Paulistada! Uma honra receber vocês no Rio! Tá liberado invadir nossa praia! Aliás, o Brasil todo é muito bem-vindo! A Cidade Maravilhosa é de todos os Brasileiros! pic.twitter.com/HlshgtcPKt — Eduardo Paes (@eduardopaes) May 1, 2024

Com a repercussão negativa, o prefeito admitiu ao blog #Hashtag da Folha de S. Paulo que a imagem foi mesmo produzida por IA por iniciativa própria, mas que o resultado não saiu como esperado. “Reconheço que a foto ficou um horror”, disse através de sua assessoria à Folha.