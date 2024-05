Prefeitura do interior abre processo seletivo para a área da saúde com salários de até R$ 11 mil

A Prefeitura de Plácido de Castro, através da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento – Semssa, anunciou, nesta segunda-feira, 27, a abertura de um novo processo seletivo destinado à contratação temporária de profissionais de ensino superior, por meio da avaliação de títulos e experiência profissional, mediante as condições estabelecidas no Edital que traz oportunidades para diversos cargos, com salários que podem chegar a R$ 11.000,00.

Oportunidades e Requisitos

As vagas são para profissionais das áreas de Nutricionista, Fisioterapeuta, Farmacêutico (a), Psicólogo (a), Enfermeiro (a), Cirurgião Dentista, Médico Clínico Geral, Médico Pediatra, Médico Ginecologista/Obstetra e Médico Psiquiatra. Os candidatos devem possuir a formação exigida para o cargo pretendido, além de registro no respectivo conselho de classe, quando for o caso.

Inscrições e Processo Seletivo

As inscrições para o processo seletivo simplificado serão de forma presencial, nos horários de 08h às 12h e das 14h às 17h, nos dias 27, 28 e 29 de maio de 2024 na sede da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, localizada na Avenida Diamantino Augusto de Macedo, nº 420, Bairro Centro, em Plácido de Castro, na sala da Comissão do Processo Seletivo Simplificado, conforme previsto no anexo V do edital. O candidato poderá realizar até 2 inscrições conforme as funções descritas no anexo II do Edital.

Salários

Nutricionista ——————————————— 40 HORAS – R$ 3.000,00

Fisioterapeuta ——————————————- 40 HORAS – R$ 2.300,00

Farmacêutico (a) —————————————- 40 HORAS – R$ 3.500,00

Psicólogo (a) ——————————————- 40 HORAS – R$ 2.300,00

Enfermeiro (a) ——————————————— 40 HORAS – R$ 4.318,18

Cirurgião Dentista —————————————- 40 HORAS – R$ 3.000,00

Médico Clínico Geral ———————————— 40 HORAS – R$ 11.000,28

Médico Pediatra —————————————– 40 HORAS – R$ 11.000,28

Médico Ginecologista/Obstetra ———————— 40 HORAS – R$ 11.000,28

Médico Psiquiatra —————————————- 40 HORAS – R$ 11.000,28

Este processo seletivo é uma excelente oportunidade para os profissionais da saúde que buscam uma colocação no mercado de trabalho. A Prefeitura de Plácido de Castro reforça seu compromisso com a saúde da população, investindo na contratação de profissionais qualificados para atender às demandas do município.

Para mais informações, acesse o site oficial da Prefeitura de Plácido de Castro ou entre em contato com a Secretaria Municipal de Saúde no endereço citado acima.