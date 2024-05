RS: homem de 71 anos rema por 2h para fugir de enchente com família

Osmar Gomes Pereira, de 71 anos, remou por cerca de duas horas para fugir da enchente que provinha do Rio Taquari, na vila Mariante, em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. No dia 2 de maio deste ano, as águas do rio invadiram a casa construída a três metros do chão de Osmar.

Com a enchente subindo, Osmar colocou a esposa, Adélia Gonçalves dos Santos, o filho e cinco cachorros no barco de metal da família e remou aproximadamente 1,5 quilômetro durante duas horas para encontrar um local seguro.

A vila Mariante, que fica a 130 km da capital Porto Alegre e às margens do Rio Taquari, foi devastado pelas enchentes do Rio Grande do Sul nos dias 1º e 2 de maio. Os moradores tiveram que deixar as casas e seus pertences, procurando abrigos ou casa de amigos e parentes.

Aproximadamente, 4,8 mil pessoas viviam na vila ou nos arredores.

Medo de saques

Pensionista, Osmar Gomes se recusou a sair da casa por conta dos saques que estavam ocorrendo na região.

“Eu tique que vir pousar aqui para não abandonar. Para sempre ter uma referência de uma pessoa. Já foi falado que os barcos vinham, carregavam e se mandavam, E as pessoas estão tudo com medo”, contou Osmar em entrevista ao G1.

O prefeito do município, Jarbas da Rosa (PDT), declarou que a vila Mariante será reconstruída, e que serão restabelecidas as empresas de frigorífico, segundo informações do G1.

Osmar também afirmou que havia policiais na região.