Saiba quem é o novo namorado de Mariana Goldfarb

Mariana Goldfarb não está mais solteira e muita gente foi pega de surpresa com a notícia, confirmada pela própria nutricionista, no domingo (26/5), ao responder uma caixinha de perguntas no Instagram.

Para aplacar a curiosidade dos internautas, a coluna foi em busca de algumas informações sobre o rapaz. O nome dele é Rafael Kemp. Ele é empresário, surfista, tem 30 anos e já figurou, no fim do ano passado, na lista Forbes Under 30, que elenca jovens talentosos e influentes que ainda não completaram 30 anos.

Rafael Kemp tem quase 4 mil seguidores no Instagram, tem um irmão gêmeo e é cofundador de uma marca carioca de bolsas e acessórios sustentáveis feitos à mão, a Nannacay, que foi criada pela mãe, Márcia Kemp, em 2014.

Formado em Economia, ele cuida do marketing, projetos de expansão e inovação na empresa familiar, onde ocupa o cargo de growth officer (diretor de crescimento).

Antes de virar sócio da mãe e do irmão gêmeo, Rafael Kemp trabalhou em uma startup de seguros e se dedicou, por cerca de um ano, ao mercado financeiro.

Nas redes sociais, o rapaz compartilha seu momentos de lazer, como surfe e viagens, além de mostrar um pouco do seu trabalho.

A confirmação do namoro com Mariana Goldfarb foi feito através das redes sociais. Após a nutricionista publicar uma foto ao lado do amado, ele postou a mesma imagem nos stories do Instagram apenas um emoji de coração incendiado na legenda.

Indiretas para Cauã Reymond

Fim de relacionamento de anos com alfinetadas meses após o anúncio do rompimento? Temos. Mariana Goldfarb, que foi casada com Cauã Reymond, resolveu colocar fogo na internet em fevereiro. A nutricionista usou as redes sociais para fazer comentários e uma das suas publicações nos stories chamou a atenção dos usuários da rede, que apontaram como indireta para o ator.

Tudo começou quando Mariana Goldfarb postou uma foto nos stories do Instagram. Acontece que a imagem era formada por várias carinhas tristes e a frase: “Eu me submetia a cada coisa naquela época (ontem)”.

O auê foi geral. Além disso, a página Circo da Mídia postou um enigma sobre um casal recém-formado e cheio de regras impostas à moça pelo amado controlador e a nutricionista reagiu.

“Tem um casal novo na praça, muito discretos por sinal, mais da parte dele do que dela. Que mal começou, mas já tem tudo pra terminar! Ele como sempre faz a sua seletiva pra manter um status, uma cena, vende melhor, ele sabe. Tem um padrão, isso é um fato. A moça em questão, já adotou hábitos que são praticados por ele, impostos pra ela, de forma direta ou indiretamente. Uma magreza no limite, um corpo mais fitness, um jeito mais reservado, menos expansiva, nada de exposição, mesmo que de forma natural, todo um jeito limitado, da forma que ele gosta de controlar, mas com o tempo sempre tende a enjoar”, disparou a nota.

Nos comentários, Mariana Goldfarb afirmou: “Eita que eu já sei”. Após a reação dos internautas, ela pareceu se arrepender a apagou as duas postagens, tanto em seu Instagram como no perfil.

Mas no Twitter o caso já ficou eternizado. Alguns usuários do microblog resolveram opinar sobre o assunto: “Esse namoro não vai durar, mesmo que seja o Cauã. Que chatice impor regras. A ex não tem que dar indireta também, tá tudo errado 🙄”, afirmou uma. “Esquece esse passado. Eu sei que é difícil, mas tenta”, aconselhou outra. “Esse homem traiu a Grazi, então…”, escreveu uma terceira.

Teve também quem aproveitasse para criticas a nutricionista: “Ficou um tempão com o cara e agora diz que não presta. Imagina se fosse gente boa…”, declarou uma. “Ai, que preguiça dessas mulheres que não superam!”, detonou outra. “Quando ela tava com ele era maravilhoso seguir as ‘regras severas’, né?!”, questionou um terceiro. “Se existe regras e há quem as aceitem, qual o problema? Combinado não saiu caro pra ninguém”, disse mais uma.

O fim do casamento

Após quase sete anos de relacionamento, quatro deles casados, Mariana Goldfarb e Cauã Reymond terminaram. A notícia foi dada pela própria nutricionista, em seu Instagram, em abril do ano passado. Nos stories, ela comentou sobre o rompimento e pediu respeito.

“Ciclos se iniciam e se encerram. E o ciclo da minha vida ao lado do Cauã se encerrou. Saio de tudo isso muito consciente do que aprendi nesses anos de relacionamento. Tenho as melhores trocas aqui, então senti que deveria também compartilhar isso, afinal de contas, nossa vida não é feita só de coisas boas”, começou ela.

Em seguida, Mariana afirmou que não vai mais falar sobre o término dos dois: “Não vou comentar mais a respeito, é um momento delicado. Então peço, por favor, que tenham muita empatia pelo meu silêncio sobre esse assunto. Em breve trago aqui muitas coisas que estão por vir”, concluiu.

Mariana e Cauã Reymond e Mariana Goldfarb começaram a namorar em 2016 e realizaram uma cerimônia íntima para celebrar seu casamento, em abril de 2019. Até o fechamento desta nota, o ator ainda não tinha se pronunciado sobre o fim da relação.