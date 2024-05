Solenidade do aniversário de 108 da PMAC reúne figuras políticas e autoridades do estado

A Polícia Militar do Estado do Acre completa 108 anos neste sábado (25), em comemoração à data, foi realizada uma solenidade em frente ao comando da PMAC, no final da tarde desta sexta-feira (24), com a presença do govenador Gladson Cameli e outras figuras públicas do estado.

Estavam presentes também no evento, o comandante da PMAC, coronel Luciano Dias, além de deputados estaduais, vereadores, e autoridades do Instituto Socioeducativo (ISE), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Polícias Federal e Civil, Exército, procuradores, defensores públicos, e políticos do país vizinho, Peru.

Após revista às tropas, o governador Gladson Cameli parabenizou a instituição pelo aniversário e relembrou que se trata de uma data importante.

“São 108 de muita dedicação, a nossa Polícia Militar tem um aval popular muito grande. Realmente há fatos para se comemorar, com uma polícia estruturada, novos convocados, e com condições para que possam cumprir com o que está na constituição”, pontou o governador do Acre.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Luciano Dias Fonseca, ressaltou a importância da instituição para a sociedade.

“Estamos comemorando junto à sociedade o aniversário dessa instituição centenária e que agora era pronta, mais moderna e mais eficiente para servir a população do Acre. Uma preocupação do governo do Estado sempre foi a valorização da nossa polícia”, ressaltou.

A programação de aniversário da PMAC conta com uma extensa programação que vem acontecendo durante todo o mês de maio. Neste sábado (25), será realizado o Baile de Aniversário, a partir das 21h, no Afa Jardim. Já no dia 2 de junho acontece a Corrida Tiradentes, no quartel do Comando Geral, às 7h da manhã.

Veja os registros da solenidade desta sexta-feira: