Ludmila Cavalcante critica sensacionalismo em acidente de Juh Vellegas; veja vídeo

Na manhã desta terça-feira (28), a influenciadora digital Juh Vellegas, de 30 anos, sofreu um acidente de trânsito na Rua Santa Maria, no bairro Waldemar Maciel, região do Calafate, em Rio Branco. O acidente ocorreu nas proximidades do restaurante de seu irmão, o empresário Rodrigo Vellegas.

Após o incidente, Juh foi encaminhada ao Pronto Socorro, onde passou por uma bateria de exames e, felizmente, foi liberada sem nenhum ferimento grave.

No entanto, a chegada de Juh ao hospital foi marcada por um tumulto envolvendo a imprensa local. A família da influenciadora foi surpreendida ao encontrar repórteres aguardando na entrada do Samu. Rodrigo Vellegas tentou impedir que imagens de sua irmã, ainda imobilizada em uma maca, fossem capturadas, mas os esforços foram em vão, e as imagens rapidamente ganharam repercussão na mídia estadual.

A influenciadora Ludmila Cavalcante utilizou sua conta no Instagram para comentar o ocorrido e defender Rodrigo Vellegas. Em um vídeo, Ludmila criticou duramente o sensacionalismo de alguns veículos de comunicação e relatou ser ‘vítima’ de matérias sensacionalistas no Acre.“Não suporto essas matérias sensacionalistas e abusivas que saem. Até porque eu sou uma das maiores vítimas deste estado a sofrer com esse tipo de coisa,” desabafou Ludmila.

Até o momento, Juh Vellegas ainda não detalhou o ocorrido para seus 234 mil seguidores no Instagram.

Veja o vídeo: