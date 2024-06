15 melhores jogos de 2024 até agora segundo o Metacritic

A aclamada sequência de The Last of Us produzida pela Naughty Dog ganhou uma versão remasterizada no PlayStation 5 (PS5) com melhorias em seus visuais, inteligência artificial e um novo modo. The Last of Us 2 Remastered conta uma história de vingança em um mundo pós-apocalíptico no qual um fungo transformou pessoas em algo semelhante a zumbis.