17 Anos de Tradição e Inovação: conheça o processo de produção da Bebidas Quinarí; VÍDEO

Há 17 anos no mercado acreano, a Bebidas Quinarí se consolidou como líder no ramo em todo o estado, oferecendo uma vasta linha de produtos. Atualmente, o portfólio inclui refrigerantes em diversos sabores como Guaraná Quinari, tradicional e zero, Kina Guaraná e Abacaxi, Uva, Laranja e Cola, além do energético Kina Power, disponível nas versões tradicional e zero.

Com a fábrica situada no município de Senador Guiomard e dois centros de distribuição em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, que é responsável por abastecer todo o Juruá. A Bebidas Quinarí está presente nas 22 cidades acreanas, além de alcançar partes do Amazonas (Guajará, Ipixuna, Eirunepé, Envira, Boca do Acre e Pauini) e Rondônia (Nova Califórnia, Extrema, Vista Alegre do Abunã e Abunã). Estão também expandindo suas vendas para os mercados da Bolívia e do Peru.

Para conhecer mais sobre o processo de produção da Bebidas Quinarí, o ContilNet visitou a matriz no Quinari e conversou com o gerente industrial da empresa, Rogleilson Rodrigues, que mostrou cada etapa, desde o engarrafamento até a finalização.

“Primeiramente a gente encontra qual a melhor matéria prima que tem no mercado para que possamos produzir um produto de qualidade”, ressaltou Rogleilson.

Um ponto importante do processo de produção é o controle de qualidade, responsável por manter o padrão do produto oferecido ao cliente.

“O controle de qualidade é responsável por realizar todas as análises, iniciando e finalizando a produção. A cada 30 minutos, é feita uma análise sensorial e microbiológica para detectar possíveis defeitos. Após a aprovação, o produto é empacotado, armazenado e, em seguida, comercializado”, explica.

A empresa Bebidas Quinari atualmente emprega mais de 200 colaboradores diretos e indiretos, movendo não só a economia de um município, mas de todo o estado do Acre, com uma produção diária de cinco mil pacotes, totalizando 30 mil garrafas de bebidas.

“Nossa busca constante é pelo crescimento e por oferecer o melhor produto com qualidade para o cliente final, que é a população”, pontuou Rogleilson.

Conhecida como a empresa mais antiga e inovadora no setor, Bebidas Quinarí está sempre à frente, buscando novas formas de surpreender e satisfazer seus consumidores.

Confira a videorreportagem completa: