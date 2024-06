4ª temporada de Bridgerton deve estrear em 2026, diz showrunner

Ao que tudo indica, a quarta temporada de Bridgerton vai demorar para chegar no catálogo da Netflix. Jess Brownell, showrunner da trama, afirmou ao The Hollywood Reporter que o novo ano só deve estrear no streaming em 2026.

“Estamos trabalhando para tentar lançar as temporadas mais rapidamente, mas elas levam oito meses para serem filmadas e depois precisam ser editadas e depois dubladas para todos os idiomas. E escrever também leva muito tempo, então estamos em um ritmo de dois anos, estamos tentando acelerar, mas em algum lugar nessa faixa [de tempo]”, disse Jess.

A showrunner não comentou sobre quem será o protagonista do quarto ano. Vale lembrar que a série ignorou a história de Benedict Bridgerton, contada no terceiro livro da saga de Julia Quinn. “Quase cometi um deslize algumas vezes, então continuem perguntando e talvez eu revele [quem será o protagonista]”, brincou.

“Estou muito animada com o que estamos escrevendo. Estamos chegando ao fim da temporada da sala dos roteiristas, com os roteiros. E eu sinto que é um dos meus melhores trabalhos e o melhor trabalho da minha equipe. Nós realmente consolidamos nossa colaboração e estamos trabalhando a todo vapor, então mal posso esperar para que os fãs vejam o que temos”, finalizou.

A segunda parte da terceira temporada de Bridgerton estreou nesta quinta-feira (13/6) no catálogo da Netflix.