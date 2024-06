Acidente que deixou a princesa Anne sem memória alarmou vizinhos

Momentos antes da princesa Anne ser socorrida pela equipe médica depois de sofrer um acidente no último domingo (23/6) durante uma montaria em sua propriedade rural, na Inglaterra, vizinhos próximos de Gatcombe Park relataram ao site New York Post que imaginaram que “o pior tinha acontecido à integrante da realeza.”

De acordo com a publicação, os moradores da região disseram que avistaram o resgate aéreo pousar na residência da princesa por volta das 21h15 de domingo. “Vi uma ambulância pousando e pensei: ‘Meu Deus, espero que não seja Anne’”, comentou um insider.

Detalhes do resgate

Cerca de oito minutos depois, por volta das 21h23, a fonte informou ter visto um helicóptero da polícia sobrevoar o local, o que aumentou ainda mais as especulações e preocupações. “Achei que algo terrível devia ter acontecido e fiquei preocupado que um criminoso pudesse estar à solta, mas o helicóptero da polícia partiu rapidamente”, complementou.

Após o helicóptero da polícia sair de cena, a ambulância ficou por cerca de 40 minutos no solo. “Não tenho certeza se a levou ao hospital, mas não parecia que isso tivesse acontecido quando o resgate voou para o outro lado”, complementou.

Quadro de saúde

De acordo com informações oficiais divulgadas pelo Palácio de Buckingham, a princesa foi levada ao hospital Southmead, em Bristol, com uma concussão e ferimentos leves. O portal Telegraph divulgou que a irmã do rei Charles III perdeu a memória depois do acidente. Apesar do diagnóstico, as informações são de que o quadro é temporário.

Além das informações do palácio, o marido da princesa Anne, o vice-almirante Sir Timothy Laurence, visitou a esposa nessa segunda-feira (24/6). Ao sair do hospital, ele tranquilizou os fãs da realeza com uma breve atualização sobre a recuperação da princesa.