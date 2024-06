Acreana de 13 anos ganha destaque nacional após passar em faculdades e concurso público

Ana Joyce do Carmo Gomes, uma jovem estudante de apenas 13 anos do Acre, está chamando atenção nacional devido às suas altas habilidades acadêmicas e musicais. Filha da odontóloga Vânia do Carmo Nery e do coronel James Gomes, do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, a adolescente vem acumulando conquistas notáveis em sua trajetória educacional.

Recentemente, Ana alcançou o primeiro lugar em um concurso da Prefeitura de Porto Acre, onde teve um desempenho excepcional, errando apenas duas questões. Além disso, foi aprovada no vestibular para o curso de Música na Universidade Federal do Amazonas (UFAM), evidenciando sua versatilidade tanto na área acadêmica quanto na musical.

Atualmente no 8º ano do Ensino Fundamental no Colégio Militar Estadual Tiradentes, Ana Joyce é aluna do Núcleo de Atividades de Altas Habilidades do Estado (NAAHS) e participa ativamente do projeto de extensão Ensino Coletivo de Cordas da Universidade Federal do Acre (UFAC), onde toca violino e demonstra domínio em mais de 10 instrumentos musicais, incluindo violão, piano e saxofone.

Além de suas conquistas acadêmicas e musicais, ela tem aspirações inspiradoras para o futuro. Em uma entrevista, ela revelou seu desejo de estudar medicina para explorar novos horizontes na área da saúde, buscando descobrir remédios para doenças ainda não tratadas. Sua determinação em se tornar uma médica renomada reflete seu compromisso com a ciência e com a contribuição para a sociedade.

Apesar de relatos de que Ana Joyce foi aprovada em 10 faculdades, essa informação ainda está sendo confirmada pela família, que optou por não ingressar com ação judicial para garantir sua admissão universitária. A decisão de continuar na escola e perseguir seu sonho de cursar medicina ressalta não apenas seu talento excepcional, mas também o suporte familiar e educacional que recebe para desenvolver todo o seu potencial.

A superdotação é um atributo que requer atenção especializada e compreensão por parte do sistema educacional, visando o desenvolvimento pleno de cada indivíduo. Ana, com seu talento e determinação, continua a inspirar não apenas sua comunidade local, mas também a comunidade educacional e científica nacional, prometendo um futuro brilhante na medicina e na música.