Adolescente de 16 anos é vítima de um golpe de canivete enquanto participava de festa no Acre

Um adolescente de 16 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio, na madrugada deste sábado (22), enquanto participava de uma festa na rua do Divisor, no bairro São Francisco, na parte Alta de Rio Branco.

Segundo o que o adolescente relatou para a polícia, ele estava participando de uma festa e uma bebedeira dentro de uma residência quando a única pessoa que ele não conhecia no local começou a discutir loucamente com a própria esposa.

Na confusão, o acusado puxou um canivete e acabou desferindo um golpe na coxa esquerda do adolescente, que conseguiu correr para não ser morto pelo homem. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Os amigos da vítima auxiliaram o rapaz e levaram a vítima por meios próprios ao pronto-socorro de Rio Branco, onde o rapaz deu entrada em estado de saúde estável.

Policiais militares estiveram no local, colheram as características do acusado e em seguida começaram fazer um patrulhamento na região em busca de prendê-lo, mas não tiveram êxito.