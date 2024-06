Aniversário da deputada Michelle Melo sela paz com Gladson Cameli; VEJA FOTOS

Neste sábado (8), o relacionamento de amizade entre o governador do Acre, Gladson Cameli, e a deputada estadual Michelle Melo, voltou a ser selado em um momento de celebração. A deputada compartilhou em suas redes sociais detalhes de sua festa de aniversário de 40 anos, realizada no condomínio Ecoville, marcando a reconciliação entre os dois políticos após um período conturbado.

Michelle Melo, que recentemente deixou a liderança do governo na Assembleia Legislativa do Acre, enfrentou diversas divergências políticas com o governador Cameli, levando a uma série de embates públicos. No entanto, a presença de Gladson na comemoração de Michelle indicou um possível realinhamento entre eles.

Em sua postagem nas redes sociais, a deputada expressou sua alegria em compartilhar a ocasião com amigos políticos, familiares íntimos e outros convidados especiais. “Com amigos que a política me deu!”, escreveu Michelle.

A festa, realizada em um ambiente reservado e acolhedor, contou com uma atmosfera de camaradagem e reconciliação. Segundo relatos de alguns presentes, o clima amigável e descontraído da celebração sugeria que as tensões políticas entre Michelle e Gladson estão sendo deixadas para trás.

O reencontro público entre o governador e a deputada sinaliza um novo capítulo nas relações políticas do Acre, evidenciando que, apesar das divergências, a busca por consenso e cooperação continua sendo uma prioridade para ambos. Observadores políticos avaliam que este gesto pode trazer uma nova dinâmica para a política estadual, promovendo um ambiente mais colaborativo.

Gladson Cameli e Michelle Melo ainda não emitiram declarações oficiais sobre o reencontro durante a festa, mas a aparição conjunta já está sendo vista como um indicativo positivo para o futuro das alianças políticas no estado.

Veja fotos do encontro: