Ao ContilNet, Rainha da Produção do Festival de Macaxeira revela detalhes de sua vida; conheça Hilary Katryne

Hilary Katryne Rodrigues da Costa, moradora do bairro Nova Esperança em Rio Branco, foi a grande vencedora do concurso Rainha da Produção no 1º Festival de Macaxeira. Com apenas 19 anos, ela levou para casa o prêmio de R$ 5.000,00, além da coroa, faixa e o título desejado. Em entrevista exclusiva ao colunista Douglas Richer, do site ContilNet, Hilary revelou detalhes sobre sua vida pessoal e profissional.

Nascida e criada em Rio Branco, a jovem empresária, que comanda uma doceria, contou que a ideia de participar do concurso surgiu de um interesse imediato, que foi prontamente apoiado por sua família. Apesar de nunca ter imaginado ser rainha de um evento, sempre teve o desejo de participar de concursos como o Rainha do Rodeio.

Hilary tem grandes aspirações para o futuro, como alcançar a liberdade financeira e ajudar sua família. Seu maior sonho é se tornar policial rodoviária federal. Para meninas que desejam ingressar em concursos de beleza country, ela aconselha ser autêntica, simpática, humilde, dedicada e discreta, destacando a importância de ser verdadeira consigo mesma.

Perfil de Hilary Katryne Rodrigues da Costa

Idade: 19 anos

Altura: 1,65 m

Naturalidade: Rio Branco

Bairro: Nova Esperança

Signo: Virgem

Hobbies: Sair, dançar, desfilar, viajar

Profissão: Empresária (doceria)

Veja fotos cedidas a coluna:



Fotos Marcos Araújo e Sérgio Vale