Após reconstrução, Bocalom entrega memorial que homenageia Chico Mendes

Apesar de diametralmente oposto à ideologia do sindicalista Francisco Alves Mendes Filho, o Chico Mendes, que foi também um político de esquerda e assassinado em 1988 exatamente por defender o meio ambiente, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, reinaugura nesta sexta-feira (7), um memorial em homenagem ao mártir do movimento ambiental internacional.

O memorial em homenagem a Chico Mendes fica dentro do Parque Ambiental que leva o nome do ambientalista, localizado na rodovia AC-40, região do Benfica, na Vila Acre, em Rio Branco. A reinauguração faz parte da agenda da Prefeitura em referência a junho, o mês do Meio Ambiente.

O Memorial Chico Mendes foi fechado em 2021, devido a estrutura estar comprometida e oferecendo riscos aos visitantes. A decisão foi tomada pela gestão municipal, com o objetivo de evitar acidentes e garantir a segurança da população que visita o Parque Ambiental Chico Mendes.

A obra de reconstrução do Memorial teve início em dezembro de 2023 e ali foram investidos R$ 104 mil de recursos próprios da Prefeitura de Rio Branco. O Memorial vai se somar à uma área verde com 57 hectares que abriga, dentro da área urbana da capital acreana, parte da exuberante floresta amazônica.

O local é lar de uma rica diversidade de espécies da fauna e flora, reconhecidas como referências vitais da qualidade ambiental. Foi inaugurado em 2 de julho de 1996, na administração do então prefeito Jorge Viana, que foi aliado das causas de Chico Mendes.

É um espaço no qual é prestada homenagem ao líder seringueiro Chico Mendes, honrando seu legado na proteção dos povos da floresta e no manejo consciente dos recursos naturais da Amazônia. O Parque Ambiental Chico Mendes é também um ponto de referência para a pesquisa, preservação e proteção da fauna amazônica. Compromete-se em preservar incansavelmente, mantido sob o compromisso de cuidar dos recursos naturais, proporcionando oportunidades controladas para o público desfrutar de atividades educativas, lazer e recreação em um ambiente de respeito e harmonia com a natureza. O espaço é administrado pela Secretario Municipal de Meio Ambiente (Sema).

O órgão informa que a missão do espaço é transmitir às atuais e futuras gerações a importância da preservação dos recursos regionais. “Colaboramos ativamente na manutenção de um banco genético de espécies locais, desenvolvemos programas de educação ambiental e oferecemos um espaço significativo para o lazer e entretenimento da sociedade, tudo enquanto promovemos a consciência ecológica”, diz a Sema.

Aos visitantes, o Parque que abriga o Memorial Chico Mendes oferece uma variedade de serviços e comodidades, incluindo área de alimentação e estacionamento amplo para até 300 veículos. Além disso, dispõe de áreas para piqueniques, espaços de brincadeiras, trilhas ecológicas e para caminhadas, uma réplica autêntica de uma casa de seringueiro, lendas da floresta, uma maloca indígena, banheiros acessíveis, uma academia ao ar livre e um zoológico fascinante.

O zoológico abriga uma coleção diversificada de 276 animais, representando 33 espécies de mamíferos, aves e répteis exclusivamente da fauna amazônica. Essas características transformam o Parque em um laboratório valioso para a biodiversidade amazônica, sendo uma fonte primordial de pesquisa para a comunidade científica e educacional do Estado.