Após torcer por Davi, Carolina Dieckmann revela se entraria para o BBB

Carolina Dieckmann viralizou no BBB 24 ao mostrar toda a sua torcida por Davi e defender o baiano. Nas redes sociais, nesta terça-feira (25/6), ela aproveitou para abrir uma caixinha de perguntas no Instagram e revelou se entraria para uma próxima edição do reality show da Globo.

“Não [entraria], né, gente?! Já dá confusão a gente gostar de alguém no BBB, a gente torcer por alguém no BBB. Imagina entrar lá dentro. Credo! Tem condição não, gente. É muita confusão aquilo lá”, declarou a atriz.

Carolina Dieckmann se declara para ex-BBB Davi: “Sou sua fã”

Carolina Dieckmann fez campanha para que Davi Brito fosse o campeão do BBB 24. Agora, após o fim do reality show, a atriz fará parte do documentário que conta a trajetória do motorista de aplicativo de 21 anos de idade.

“Gravei um depoimento para o documentário do Davi. Davi, você não me conhece, você não sabe quem eu sou, mas eu sou sua fã”, disse a Carolina Dieckmann na web.

O documentário contará com depoimentos do próprio Davi e tem como como objetivo narrar a trajetória do motorista de aplicativo, que vai desde a infância em Cajazeiras, na Bahia, até a participação no reality show de maior sucesso do Brasil.