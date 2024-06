Atração nacional do Festival da Macaxeira, DJ Dyamante lança clipe no Acre

A segunda atração nacional da noite no Festival da Macaxeira é o DJ Dyamante, direto do Rio de Janeiro. Dono do hit “Vai novinha ah ah ah”, sucesso nas redes sociais e festas, o artista concedeu entrevista ao ContilNet e revelou que lançará um clipe nesta sexta-feira (28) da música chama “Parará-rá-rá”.

Ao ContilNet, DJ Dyamante agradeceu o carinho dos acreanos e revelou que fará outros shows no Acre, sendo um nesta sexta-feira (29) na Boate Infinity, e no interior do Acre, em Sena Madureira, no sábado, e Feijó, no domingo.

A atração nacional animou a noite nesta quinta-feira (27) na Praça da Revolução. Em entrevista ao ContilNet, DJ Dyamante contou sobre os 20 anos de trajetória e sua relação com o Mr. Catra.