CAP/AC realiza torneio de dominó para pessoas com deficiência visual e promete emoção neste sábado

O Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual do Acre (CAP/AC) será palco do aguardado 12º Campeonato de Dominó Glória Mariano. O evento, que começa às 8h da manhã deste sábado (8), promete uma jornada repleta de competição e inclusão, onde habilidade e estratégia se encontram na ponta dos dedos.

Organizado pela Associação dos Deficientes Visuais do Acre (ADEVI) e liderado por Lidiane Mariano, o torneio reunirá 18 duplas, divididas em quatro grupos (A, B, C e D), para uma disputa emocionante. Com um total de mais de trinta participantes, o evento destaca a importância da acessibilidade e igualdade de oportunidades no esporte.

A competição seguirá um formato rigoroso, com partidas únicas entre as duplas de cada grupo na fase inicial, totalizando quatro jogos por dupla. Os critérios de classificação incluem número de vitórias, saldo de pontos e um possível jogo de desempate, garantindo uma disputa equilibrada até o final.

As regras do jogo foram detalhadamente estabelecidas para assegurar a equidade e o espírito esportivo entre os competidores. Cada partida será disputada até alcançar 200 pontos, com contagem de pontos em múltiplos de 5. O evento também enfatiza a importância do respeito e disciplina durante as partidas, com penalidades para condutas anti-desportivas.

Além da competição acirrada, os participantes concorrerão a um prêmio em dinheiro, além de troféus e medalhas para as equipes mais bem colocadas. O primeiro colocado ganhará um troféu e 200 reais, 100 para cada participante da dupla. O segundo, 100 reais e o terceiro, 60 reais. O torneio oferece não apenas uma oportunidade de mostrar habilidades no dominó, mas também de promover a camaradagem e o espírito de equipe entre os competidores.

Durante a pausa para o almoço, das 11:30 às 13:00, os participantes terão a chance de recarregar as energias e compartilhar experiências, fortalecendo os laços de amizade e solidariedade que caracterizam o evento.

O 12º Campeonato de Dominó para Pessoas com Deficiência Visual reafirma o compromisso do CAP/AC em promover a inclusão e empoderamento das pessoas com deficiência visual, oferecendo uma plataforma para que possam demonstrar suas habilidades e competir em igualdade de condições.