Cartilha do PCC é encontrada com detento e apresenta regras sobre o uso de drogas e relações homossexuais

Um documento do Primeio Comando da Capital (PCC) foi encontrado junto a um detento, no interior do estado de São Paulo, com regras acerca do consumo e abuso de certos tipos de drogaa e também acerca do “homossexualismo”, como é citado no material.

As orientações do documento fazem parte da “Lei do Crime”, conjunto de 45 normativas impostas pelo grupo entre seus membros, seja dentro do sistema carcerário ou nas ruas.

As punições para aqueles que transgredirem as regras podem ir desde afastamentos temporários a exclusão permanente do grupo, assim como intervenções físicas, podendo chegar à execução.

Dentre as drogas, elas são proibidas em certos ambientes, principalmente próximos a pontos como a Cracolândia, no centro de São Paulo, por exemplo. As que são permitidas como Álcool e outras consideradas mais leve também não podem ser utilizadas em volumes abusivos.

Já em relação às relações homoafetivas é feita a exclusão sem possibilidade de retorno na maioria dos casos, mas podendo haver exceções mediante a reavaliação por núcleo superiores do grupo.

As ações punidas com agressões e execuções são, comumente, relacionadas a roubos ou furtos em áreas que não são permitidas pela facção, sendo considerado um agravante caso os atos ocorram contra os membros da organização. As informações da matéria foram colhidas pelo Metrópoles.