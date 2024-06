Comer menos sal melhora a saúde intestinal, revela estudo

Além disso, os pesquisadores acreditam que a ingestão exacerbada de sódio pode desencadear a hipertensão por atrapalhar a harmonia dos micróbios intestinais, que produzem compostos que reduzem pressão arterial.

Vale lembrar que o sal, ou seja, o tempero de cozinha adicionado nas refeições, não é o maior responsável pelos altos níveis do mineral consumidos diariamente. De acordo com o The Washington Post, a principal fonte de sódio atualmente são os alimentos ultraprocessados, como batatas fritas, pizza, embutidos e hambúrgueres.

Como o sal pode prejudicar o funcionamento do organismo, o The Washington Post separou dicas para diminuir a ingestão do mineral. Confira!

Como reduzir o sal da dieta

Diminuir a ingestão de alimentos processados

Trocar os ultraprocessados por opções frescas, como frutas, vegetais, carnes, aves, ovos, peixes, leite e iogurte natural, ajuda a diminuir a quantidade de sódio ingerida. Além disso, esses alimentos fornecem mais vitaminas e minerais que os processados.