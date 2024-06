Concurso PGE AC tem comissão formada; Veja os detalhes

O mais novo concurso PGE AC (Procuradoria-Geral do Estado do Acre) para servidores está com a comissão oficial formada!

O documento com os nomes dos membros da comissão foi divulgado do dia 25 de abril de 2024. Porém, no dia 11 de junho houve uma mudança na composição. Veja!

O edital deve disponibilizar vagas para os cargos administrativos da instituição, incluindo o corpo técnico, analista e auxiliar, além do setor jurídico e de apoio especializado. A previsão é de que os editais sejam lançados ainda este ano.

Concurso PGE AC

Status : comissão formada

: comissão formada Banca: a definir

a definir Vagas: a definir

a definir Cargo : área administrativa

: área administrativa Salário inicial: de R$ 705,60 a R$ 6.239,03

Concurso PGE AC: situação atual

Mudança na comissão

No dia 11 de junho foi publicada uma portaria com a mudança dos membros da comissão:

Comissão formada

Foi instituída a comissão responsável por acompanhar os trâmites do novo concurso para servidores da PGE AC!

Segundo informado através da Portaria Publicada, a comissão terá o prazo de 30 dias para realizar os estudos de provimentos dos cargos que serão ofertados na seleção.

Confira abaixo o documento na íntegra!

Comissão instituída concurso PGE AC.

Edital autorizado

O governador do Acre, Gladson Cameli, autorizou a abertura de estudos e processos de dois novos concursos para a Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

A autorização ocorreu em reunião com a procuradora-geral do Estado, Janete Melo, no dia 19 de janeiro de 2024, em Rio Branco:

Concurso PGE AC: cargos e remunerações

Veja a Reestrutura o Quadro de Pessoal de Apoio da Procuradoria Geral do Estado – PGE! O Quadro de Pessoal de Apoio da PGE é composto pelos seguintes cargos:

I – analista da PGE;

II – técnico da PGE; e

III – auxiliar da PGE.

Analista

CLASSE REFERÊNCIA 1 REFERÊNCIA 2 REFERÊNCIA 3 Classe Especial R$ 5.658,99 R$ 5.941,94 R$ 6.239,03 Classe IV R$ 4.752,66 R$ 4.990,29 R$ 5.239,80 Classe III R$ 3.991,48 R$ 4.191,05 R$ 4.400,61 Classe II R$ 3.352,21 R$ 3.519,82 R$ 3.695,82 Classe I R$ 2.815,33 R$ 2.956,10 R$ 3.103,90 Concurso PGE AC: cargos e remunerações para Analista

Técnico

CARGOS REFERÊNCIA 1 REFERÊNCIA 2 REFERÊNCIA 3 Classe Especial R$ 2.385,32 R$ 2.564,22 R$ 2.756,54 Classe IV R$ 1.876,45 R$ 2.017,19 R$ 2.168,47 Classe III R$ 1.476,14 R$ 1.586,85 R$ 1.705,87 Classe II R$ 1.161,2 R$ 1.248,32 R$ 1.341,95 Classe I R$ 913,50 R$ 982,01 R$ 1.055,66 Concurso PGE AC: cargos e remunerações para Técnico

Para o cargo de auxiliar a remuneração inicial é de R$ 705,60 e pode chegar a R$ 1.663,77.

Concurso PGE AC: requisitos e atribuições

Requisitos

Área de apoio especializado , compreendendo serviços os quais se exige dos titulares, para sua execução, o devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou o domínio de

habilidades específicas; e

, compreendendo serviços os quais se exige dos titulares, para sua execução, o devido registro no órgão fiscalizador do exercício da profissão ou o domínio de habilidades específicas; e Área administrativa, compreendendo os serviços relacionados com recursos humanos, material e patrimônio, licitações e contratos, orçamento e finanças, controle interno e auditoria, segurança e transporte e outras atividades complementares de apoio administrativo e operacional.

Os requisitos de escolaridade para ingresso nos cargos do Quadro de Pessoal Efetivo da PGE são:

I – para o cargo de analista da PGE , curso de ensino superior;

, curso de ensino superior; II – para o cargo de técnico da PGE , curso de ensino médio ou curso técnico equivalente; e

, curso de ensino médio ou curso técnico equivalente; e III – para o cargo de auxiliar da PGE, curso de ensino fundamental.

Atribuições

Carreira de analista da PGE: atividades de planejamento; organização; coordenação; supervisão técnica; assessoramento; estudo; pesquisa; elaboração de laudos, minutas de pareceres, peças processuais ou informações; execução de tarefas de elevado grau de complexidade; execução de tarefas de suporte técnico e administrativo;

atividades de planejamento; organização; coordenação; supervisão técnica; assessoramento; estudo; pesquisa; elaboração de laudos, minutas de pareceres, peças processuais ou informações; execução de tarefas de elevado grau de complexidade; execução de tarefas de suporte técnico e administrativo; Carreira de técnico da PGE : execução de tarefas de suporte técnico e administrativo; e

: execução de tarefas de suporte técnico e administrativo; e Carreira de auxiliar da PGE: atividades básicas de apoio operacional.

Informações do edital PGE AC