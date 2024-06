Concursos federais: 6 editais alteraram data das provas; veja

O estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul fez com que diversas provas de concursos federais fossem adiadas no Brasil!

Ao todo, seis editais de concursos públicos para o Poder Executivo Federal já tiveram suas novas datas divulgadas oficialmente. No entanto, ainda falta a Caixa Econômica Federal divulgar a nova data das provas do seu certame para o estado gaúcho, o que ainda não aconteceu.

Confira, nesta matéria, os editais de concursos federais que estão com suas datas de provas remarcadas!

Concurso Nacional Unificado

Anteriormente marcadas para o dia 5 de maio, as provas do Concurso Nacional Unificado foram remarcadas para o dia 18 de agosto de 2024.

O anúncio da nova data aconteceu no dia 23 de maio. O MGI informou que os cartões de confirmação estarão disponíveis, na área do candidato, a partir do dia 7 de agosto.

Organizado pela Fundação Cesgranrio, são ofertadas 6.640 vagas de níveis médio e superior de formação para 21 órgãos e entidades do Executivo Federal.

As oportunidades estão distribuídas em 8 blocos temáticos, segmentados conforme mostrado abaixo:

Bloco 1 – Infraestrutura, Exatas e Engenharias: 727 vagas;

Bloco 2 – Tecnologia, Dados, e Informação: 597 vagas;

Bloco 3 – Ambiental, Agrário e Biológicas: 530 vagas;

Bloco 4 – Trabalho e Saúde do Servidor: 971 vagas;

Bloco 5 – Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos: 1.016 vagas;

Bloco 6 – Setores Econômicos e Regulação: 359 vagas;

Bloco 7 – Gestão Governamental e Administração Pública: 1.748 vagas;

Bloco 8 – Nível Intermediário: 692 vagas.

Os aprovados no certame receberão salários iniciais que variam entre R$ 5.866,69 (Técnico do IBGE) e R$ 22.921,71 (Auditor Fiscal do Trabalho).

Concursos federais – Bacen

Estão remarcadas as provas do concurso Bacen (Banco Central do Brasil) para o dia 4 de agosto!

O adiamento foi decidido por conta das fortes enchentes enfrentadas pelo estado do Rio Grande do Sul, que possui Porto Alegre como local de prova.

Organizado pelo Cebraspe, são ofertadas 100 vagas imediatas, além de 200 oportunidades de formação de cadastro reserva, para o cargo de Analista, nas seguintes especialidades:

Economia e Finanças: 50 + 100 CR; e

Tecnologia da Informação: 50 + 100 CR.

As provas objetivas serão compostas por 120 itens de Certo ou Errado e serão realizadas no dia 4 de agosto, em turnos matutino e vespertino, em todas as capitais brasileiras.

Os aprovados serão lotados em Brasília (DF) e receberão salário inicial no valor de R$ 20.924,80.

Concurso STN

As provas do concurso STN (Secretaria do Tesouro Nacional) foram, oficialmente, remarcadas!

Por conta da situação de calamidade pública em que se encontra o Rio Grande do Sul, as provas que seriam aplicadas no dia 2 de junho, foram adiadas para o dia 7 de julho, em todas as capitais do país.

O certame é organizado pela FGV e oferta 40 vagas para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle, em diversas especialidades, com iniciais de R$ 20.924,80.

Ao todo, foram16.268 candidatos inscritos para concorrer às 40 vagas ofertadas em 5 áreas distintas do cargo.

Concursos federais – CVM

Está ratificada a nova data da prova do concurso CVM (Comissão dos Valores Mobiliários)!

O documento expõe que o Comitê de Governança e Gestão de Riscos da Comissão de Valores Mobiliários recomendou à comissão do certame que mantenha a realização das provas no dia 23 de junho.

Serão ofertadas 60 para Analista e Inspetor, em diversos perfis de atuação, com salários iniciais de R$ 20.924,80.

Concurso INMETRO

A banca do concurso INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial), Idecan, divulgou a nova data das provas!

Segundo a banca, as provas serão realizadas no dia 1° de setembro de 2024. São ofertadas 100 vagas para Pesquisador Tecnologista e Analista Executivo, com remuneração inicial de até R$ 8.700,31.

Concursos federais – MGI Temporários

Estão remarcadas as provas e o prazo de inscrição do concurso MGI Temporários (Ministério da Gestão e da Inovação)!

Anteriormente as provas seriam aplicados em 30 de junho de 2024, e as inscrições encerrariam em 20 de maio. Após o comunicado as provas serão aplicadas em 4 de agosto e as inscrições vão até 20 de junho.

Para homologar a candidatura é obrigatório o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 60,00. São ofertadas 200 vagas para as carreiras de especialista, nas seguintes áreas: