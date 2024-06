Confira as atrações deste fim de semana no Mercado Cultural

Três eventos tradicionais e mais de 40 artistas de diversos estilos musicais, entre eles, pagode, samba, sertanejo, MPB e forró pé de serra a vão passar pelo palco do Mercado Cultural neste final de semana. Esse espaço histórico está localizado na área central de Porto Velho.

Sexta

A partir das 19h, tem o evento musical ‘Alô AmBev, a Festa!’, com show do grupo Samba Já.

Sábado

A primeira atração será do grupo Deixa Em Off, no tradicional evento musical e gastronômico ‘Feijoada com Samba e Pagode’, que começa às 12h. Às 16h, inicia o show do grupo de pagode Lance Novo.

Às 19h40 entra em cena o grupo Estação do Forró”

Domingo

No evento musical e gastronômico ‘Café Nordestino’ será ao som de forró pé de serra. Às 16h, tem show do músico Dudu Oliveira e banda. Às 19h, para fechar a noite de domingo, show sertanejo de Bianca Fialho e banda.

Ressaca Sertaneja

Na segunda-feira (17), além da churrascada, vai ter show duplo, a partir das 19h, com Mistura Sertaneja e da dupla Jonas e Jaíro. Terá ainda drinks especiais, e promoções de bebidas e petiscos.

Texto: Marcelo Gladson