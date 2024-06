Conselho Regional de Medicina do Acre emite nota de pesar pelo falecimento do Dr. Silvestre Braz

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre (CRM-AC) expressou, no último sábado (22), profundo pesar pela morte do Dr. Silvestre Braz da Silva, aos 90 anos, ocorrida na noite da última sexta-feira (21), em Brasília. Pioneiro da medicina no Acre, o Dr. Silvestre atuou no estado por mais de três décadas, de 1967 a 2002, contribuindo significativamente para o avanço e a qualidade dos serviços de saúde.

Além de sua dedicação profissional exemplar, Dr. Silvestre deixou um legado literário com o livro “Memórias de um médico do interior”, obra na qual compartilhou suas experiências e os desafios enfrentados na prática médica no estado acreano. O lançamento do livro foi uma iniciativa conjunta do Conselho Federal de Medicina (CFM), do CRM-AC e da coordenação do curso de Medicina da Universidade Federal do Acre (UFAC).

O CRM-AC, em nome de todos os membros e colaboradores, expressou os mais sinceros sentimentos à família e amigos do Dr. Silvestre Braz. “Seu exemplo de dedicação e humanidade jamais será esquecido. Dr. Silvestre deixa uma marca indelével na história da medicina do Acre e continuará sendo uma inspiração para as futuras gerações de médicos”, destacou.

O falecimento de Dr. Silvestre Braz representa uma perda irreparável para a comunidade médica acreana e para todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer e trabalhar ao lado desse profissional exemplar. O CRM-AC reiterou seu compromisso em honrar o legado deixado por Dr. Silvestre, promovendo sempre a ética e a excelência na prática médica em todo o estado.

