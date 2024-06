Deputada é internada na UTI às pressas após passar mal na Câmara dos Deputados; VÍDEO

A deputada federal Luiza Erundina (PSOL-SP), de 89 anos, foi internada de forma emergencial nesta quarta-feira, 5 de junho, após sentir-se mal durante uma sessão da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. A parlamentar, que já ocupou o cargo de prefeita da cidade de São Paulo e atualmente é a parlamentar mais idosa da legislatura, foi levada para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Sírio Libanês, em Brasília.

O incidente ocorreu logo após Erundina proferir um discurso de aproximadamente seis minutos, no qual defendia um projeto de lei da colega Maria do Rosário (PT-RS), do qual é relatora no colegiado. O projeto propõe a responsabilização do Estado brasileiro em identificar publicamente locais de repressão política utilizados durante a ditadura militar (1964-1985). Durante o discurso, a deputada relatou falta de ar e foi prontamente atendida pela equipe médica presente na Câmara.

Segundo informações da assessoria de Luiza Erundina, seu estado de saúde é considerado estável. Após o incidente, os trabalhos da comissão foram encerrados.

O mal-estar da deputada ocorreu em meio a uma discussão acalorada entre parlamentares de esquerda e direita sobre a Comissão da Verdade, responsável por investigar os crimes cometidos durante o regime militar no Brasil.

A trajetória política de Luiza Erundina é marcada por uma longa e significativa atuação na esfera pública. Além de ter sido a primeira mulher eleita prefeita de São Paulo, destacou-se como uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores (PT), pelo qual ocupou cargos de vereadora e deputada estadual. Sua gestão como prefeita, entre 1989 e 1992, foi marcada por medidas progressistas e políticas inclusivas, ganhando reconhecimento nacional e internacional.

