Desaparecimento de Priscila Belfort será tema de doc após 20 anos

A Disney deve lançar, ainda em 2024, um documentário sobre o misterioso desaparecimento de Priscila Belfort, irmã de Victor Belfort, ocorrido em janeiro de 2004.

jovem, na época com 29 anos, trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no Centro do Rio de Janeiro, quando saiu do trabalho para almoçar e sumiu sem deixar rastros. Dois dias depois, o desaparecimento de Priscila foi divulgado no site do irmão lutador.

Não houve nenhum pedido de resgate. Parentes chegaram a especular se Priscila não teria tido uma confusão mental, uma vez que a moça já havia sofrido lapsos de memória no passado.

A principal hipótese da polícia é de que Priscila Belfort tenha sido assassinada. A família dela, contudo, ainda mantém a esperança de que Priscila esteja viva até hoje, em algum lugar.

De acordo com informações publicadas pela Folha de S. Paulo, a produção, batizada de Volta, Priscila, contou com a ajuda da mãe da jovem, Jovita Belfort, que cedeu mais de duas mil horas de materiais de arquivo e fotos inéditas da filha.

Segundo Jovita, embora ainda não tenha data definida para chegar à plataforma, o documentário fez a polícia do Rio de Janeiro reabrir o inquérito sobre o desaparecimento.