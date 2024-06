Desde 2021, vereadores de Rio branco utilizaram mais de R$ 650 mil em diárias; veja lista de gastos

O ano de 2024 será marcado pelas eleições municipais em todo o país, que acontecem em outubro. Na capital acreana, Rio Branco, todos os 17 atuais vereadores tentarão a reeleição em busca de garantir um novo mandato.

Apurar a conduta e responsabilidade dos parlamentarem que ocupam a Casa Legislativa representando a população é indispensável para saber escolher um candidato nas urnas. Os gastos com o dinheiro público, em especial, são uma das maiores preocupações dos eleitores.

Os vereadores, além de participar das sessões, atuam na criação de projetos de leis, requerimentos, indicações, dentre outros. Para auxiliar os parlamentares a capacitar para o desempenho de sua função, há uma série de cursos e formações, muitas vezes alvos de polêmicas, tendo em vista o custo aos cofres públicos que tais cursos geram.

Para participar destes cursos, que quase sempre ocorrem em outros estados, bem como viagens para participar de eventos e outras agendas políticas, os vereadores têm direito a uma diária paga pela Câmara, para custear estadia, transporte, alimentação e outros gastos.

Diária é uma verba indenizatória que pode ser paga aos parlamentares, servidores públicos efetivos ou comissionados para cobrir despesas quando precisam se afastar do seu local de trabalho com o objetivo de realizar alguma atividade profissional ou parlamentar ligada às suas funções públicas.

Pensando em proporcionar à população uma maior transparência quanto aos gastos públicos, o ContilNet realizou um levantamento acessando o Portal da Transparência da Câmara Municipal de Rio Branco e consultou os valores utilizados por cada vereador em suas viagens.

Nome alvo de algumas matérias polêmicas relacionadas ao volume de viagens realizadas ao longo de seu mandado, o vereador Célio Gadelha ficou no top 1 de parlamentares que mais utilizaram as diárias da Casa Legislativa, alcançando pouco mais de R$ 84 mil de 2021 até o mês de maio de 2024.

Em segundo lugar com o maior volume de dinheiro gasto em diárias está o vereador Raimundo Castro, que utilizou cerca de R$ 82 mil em diárias da Câmara desde o inicio do seu mandato.

Em terceiro Lugar está a vereadora Lene Petecão, com pouco mais de R$ 58,7 mil em diárias utilizadas. Seguida do vereador Antônio Morais, com cerca de R$ 58,6 mil em diárias gastas em suas viagens.

Confira os valores utilizados pelos demais vereadores em suas viagens:

5º – Ismael Machado – R$ 57,7 mil

6º – Raimundo Neném – R$ 52,6 mil

7º – Hildegard Pascoal – R$ 50,2 mil

8º – Fábio Araújo – R$ 47,2 mil

9º – Rutênio Sá – R$ 44,1 mil

10º – Joaquim Florêncio – R$ 42,2 mil

11º – Samir Bestene – R$ 35,2 mil

12º – N. Lima – R$ 32,4 mil

13º – James do Lacen – 10,3 mil

Em consulta ao Portal da Transparência, o ContilNet não encontrou diárias em nomes dos vereadores João Marcos Luz, Elzinha Mendonça, Arnaldo Barros e Francisco Piaba.

O destino da maioria das viagens dos parlamentares rio-branquenses foram São Paulo, João Pessoa, Fortaleza, Brasília, Rio de Janeiro, e Santa Catarina.