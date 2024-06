Em rio no interior do Acre, irmãos capturam pirarucu gigante de quase 150 kg; VÍDEO

Os irmãos Gilmar Bezerra e Silas Bezerra tiraram a sorte grande nesta semana ao colocar um espinhel nas águas do Rio Iaco, altura do Seringal São Salvador. O equipamento de pesca foi instalado à noite e, no dia seguinte, havia fisgado um pirarucu gigante.

De acordo com informações, o pirarucu pesou aproximadamente 150 kg e impressionou não somente os irmãos como também os demais moradores do São Salvador e comunidades vizinhas.

Em um vídeo gravado, Gilmar Bezerra e Silas aparecem mostrando o peixe no espinhel dentro do rio. Foi preciso a intervenção de mais moradores para fazer a retirada do pirarucu.

Normalmente, essa espécie é capturada nos lagos, mas dessa vez, para alegria dos irmãos bezerra um deles apareceu justamente no Rio Iaco.

Confira o vídeo: