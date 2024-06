Epic Games vaza The Last of Us 2 de PC, Final Fantasy IX Remake e mais

Geralmente, é mais comum nos depararmos com notícias de que algo tenha vazado no banco de dados da Steam — mas desta vez a história é diferente. Segundo vazamentos do banco de da Epic Games Store, parece que tem grandes jogos chegando ao PC muito em breve.

Alguns dos nomes listados involuntariamente pelo EpicDB, um banco de dados terceirizado da Epic Games (assim como o SteamDB), estão em codinomes. Porém, é possível saber que se trata de The Last of Us Part II, Final Fantasy XVI, o remake de Final Fantasy IX e uma nova aventura da franquia Turok.

O EpicDB parece usar um sistema semelhante ao SteamDB, que vasculha a loja da Epic Games em busca de detalhes e compila todas as listagens em um banco de dados. O fato é que ele também é capaz de listar produtos privados e aqueles que não aparecem nas páginas da loja pública — o que acabou trazendo os vazamentos à tona.

O remake de Final Fantasy IX, o port de Final Fantasy XVI e The Last of Us Part II estão listados como “Momo”, “Skobeloff” e “Utah”, respectivamente. Já a nova aventura da franquia Turok não teve nenhum codinome e foi listado com o próprio nome.

Rumores sobre The Last of Us Part II de PC já estão circulando desde a semana passada

Na semana passada, o famoso Billbil-kun, um insider francês que vem acertando muito nos últimos meses, afirmou que o port de The Last of Us 2 para PC está em desenvolvimento desde 2021 e que a Naughty Dog concluiu a produção em novembro de 2023 — ou seja, há pelo menos meio ano.

“Além do mais, essa é a informação mais importante deste artigo, acreditamos que o desenvolvimento do jogo está bem e verdadeiramente completo, remontando pelo menos a novembro de 2023”, acrescentou o insider em publicação no Dealabs.

Portanto, a listagem no banco de dados da Epic Games pode significar um potencial anúncio nos próximos meses — pelo menos do port da Sony. Vale lembrar que nada disso foi confirmado oficialmente até o momento, então trate o texto com certa cautela para não ter as expectativas frustradas.

Comunicado da Epic Game Store

Após a repercussão do vazamento, a Epic Store lançou um comunicado oficial sobre o assunto. Segundo a loja, o banco de dados foi atualizado para não conter jogos que ainda não foram lançados.

“Lançamos uma atualização para que ferramentas de terceiros – no caso, a EpicDB – não tragam novos títulos de produtos não publicados do catálogo da Epic Games Store”, disse a companhia.