Erosão volta a causar rachaduras no Calçadão do Mercado Velho: ‘Movimento natural do rio’

Em outubro do ano passado, o governo do Acre assinou a ordem de serviço para a reforma do Calçadão do Novo Mercado Velho. Na época, a Secretaria de Obras afirmou que o investimento para a obra era de aproximadamente R$ 300 mil, oriundos de recursos próprios do Estado.

Meses após a conclusão das obras, que aconteceu no final do ano passado, o Calçadão voltou a apresentar rachaduras e desnivelamento. Uma possível causa seria a segunda maior enchente do Rio Acre, em março deste ano.

Ao ContilNet, o secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, informou que o mesmo problema aconteceu na parte oposta da margem, próximo a bandeira do estado, já na Gameleira. Ele atrelou a questão a um movimento natural do rio Acre.

“A gente está recuperando. É o movimento natural do rio. Não gera riscos para as pessoas. A Seop está responsável por fazer esses trabalhos paliativos de acompanhamento. Nós concluímos os serviços do outro lado do rio e agora falta a margem. A nossa previsão é que em até 10 dias a gente faça a recomposição no Mercado Velho também”, explicou.

O secretário destacou que a curto prazo a erosão não deve causar grandes transtornos ao Calçadão do Mercado, porém, ao longo dos próximos anos, a questão fará com que o governo reorganize o espaço que é considerado histórico em Rio Branco. “A utilização das curvas dos rios é sempre algo delicado”, completou.

Ítalo lembrou que no inicio das obras, a equipe da Seop ao abrir o calçadão, percebeu que a rachadura encontrada não era de grandes proporções e nem causava riscos a população. Contudo, com a cheia histórica e logo em seguida, a seca severa do rio Acre, houve mais uma movimentação da cabeceira

“Essa movimentação se deu basicamente no mesmo local da anterior e a tendência é que isso volte a acontecer em outros momentos”.

É justamente essas movimentações que devem trazer problemas aparentes no Calçadão como trincas, rachaduras, desnível, mas nada a ponto de correr o risco de desbarrancamento.

