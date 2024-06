EXCLUSIVO: acreano é preso após matar homem com nove facadas durante briga em distribuidora de Minas Gerais

No último dia 26 de maio, uma briga em uma distribuidora em Uberlândia, interior de Minas Gerais, chocou a população. A confusão resultou na morte de Bruno Henrique Brito, de 40 anos.

O autor do crime é o acreano Valciclei de Souza Silva. Natural de Rio Branco, ele é conhecido como Nikey. Além disso, ele morou durante anos em Sena Madureira, no interior do Acre, onde era casado com uma moradora do município. O ContilNet teve acesso com exclusividade ao inquérito da Polícia Civil que investiga o crime. O acreano foi preso em flagrante, na residência dele, em Uberlândia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acreano atingiu a vítima com 9 perfurações. A Polícia informou que a briga começou após discutir com a mulher de Valciclei, identificada apenas como Raimunda.

Pouco tempo depois, o acreano retornou ao local com uma faca e cometeu o crime.

A vítima não resistiu aos ferimentos no rosto, braço, costas, nuca e pescoço, e morreu no local. A PM foi chamada e após realizar buscas, identificou o acreano como o autor, que foi preso na residência dele após confessar o crime.

A Polícia também apreendeu os veículos dos envolvidos, que foram levados para o pátio credenciado.

O acreano segue preso em Minas Gerais. Em depoimento a polícia, Valciclei revelou que já foi preso no Acre, pelo crime de embriaguez ao volante. Ele disse ainda que trabalha com jardinagem de forma autônoma, auferindo uma renda mensal de aproximadamente R$ 2.000,00. O autor do crime respondeu ainda que não tem filhos e nem doenças graves.

A briga e o assassinato de Bruno foram filmados por uma testemunha. ASSISTA: