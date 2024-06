Faustão se emociona em aniversário de Luciana Cardoso, sua esposa

Luciana Cardoso comemorou seus 47 anos de idade na última quinta-feira (27/6) e aproveitou para dar uma festa de aniversário. A esposa de Faustão recebeu uma declaração emocionada apresentador. Os dois são casados há mais de 21 anos.

“Todo dia agradeço a Deus tê-la colocado na minha vida. Nos momentos de alegria ou de muita tristeza, é na montanha-russa da vida que você descobre isso, na vivência do dia a dia mesmo”, declarou.

Por fim, Faustão deixou agradeceu a parceria da esposa. “Por isso, o que eles estão falando é a pura expressão da verdade. Se a Lara estivesse aqui, mas ela foi pra Las Vegas… Com certeza, ela falaria a mesma coisa. Muito obrigado pelo carinho, pela amizade e lealdade”, completou.

Faustão e Luciana Cardoso são pais de João Guilherme Silva, de 20 anos, e Rodrigo, de 16. O apresentador ainda é pai de Lara, de 26, fruto de um relacionamento anterior.

João Silva diz que não quer depender da herança de Faustão

João Silva, filho de Faustão, revelou em entrevista ao podcast No Lucro, que não quer depender da herança do apresentador e sempre buscou sua independência financeira.

“Eu falo muito isso: dinheiro que é do meu pai, não é o meu. Então não [tenho] muita coisa. Quero construir meu patrimônio, almejo alto”, afirmou João, que assumiu o lugar do pai na Band.

João explicou ainda que seu pai, Faustão, sempre incentivou sua autonomia. “Meu pai tinha um trato [para que eu fosse] independente após os 21 anos. Consegui um pouco antes, mas moro com meus pais e em casa não pago nada de contas. Em casa meu pai sempre foi muito liberal, deixava que eu pudesse fazer as coisas, sair para jantar em restaurante bom. Isso me trouxe oportunidades maravilhosas”, revelou.

O apresentador também contou que optou por continuar morando com os pais. Ele acredita que essa escolha lhe permitiu viver diversas experiências sem a pressão de contribuir financeiramente para as despesas da casa.