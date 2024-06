A jovem Ana Luiza de Marcílio, 20 anos, foi esfaqueada após uma fofoca ter sido contada por uma das mulheres envolvidas na briga. A vítima não trabalhava na empresa. As informações são do g1.

Segundo as autoridades, uma das funcionárias estava trabalhando na companhia do marido quando a outra mulher, acompanhada do companheiro, duas irmãs e duas amigas, foi até a porta da empresa para “tirar satisfações por causa de um boato sobre uma suposta traição”.

As mulheres começaram a brigar, e durante o confronto, o marido de uma das funcionárias pegou uma faca e atacou as duas irmãs. Os suspeitos fugiram após o incidente.

As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Florestal Unidade Básica Saúde Rachid Saliba I, mas Ana Luiza não resistiu. A outra vítima do criminoso teve ferimendos superficiais.