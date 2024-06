Fortnite ganha novo modo Reload para até 40 jogadores; veja gameplay

As regras do novo modo são semelhantes ao popular Ressurgência de Call of Duty: Warzone e pode ser jogado tanto com construção como sem. O mapa é mais compacto com as Torres Tortas no centro como o ponto de maior conflito e não há veículos, já que é fácil de atravessá-lo a pé. A Tempestade, por outro lado, se move mais rápido deixando as partidas mais velozes, dinâmicas e curtas. Ao vencer no modo Fortnite Reload, o jogador recebe Coroas da Vitória, assim como no modo principal Battle Royale do game.