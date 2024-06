Gabriel Santana, o Mosca de Chiquititas, revela namoro com escritor

O ator Gabriel Santana, famoso por viver Mosca na novela Chiquititas, assumiu o namoro com o escritor Erick Mafra. Os dois aproveitaram o Dia dos Namorados, comemorado nessa quarta-feira (12/6), para fazerem uma declaração apaixonada por meio do Instagram.

Com um trecho do livro A Queda do Anjo, escrito pelo próprio Erick, o rapaz disse: “Eu me lembro bem da sensação anestésica daquele verão, a brisa fresca da paixão, juntos na sala de casa quando estreou a segunda temporada de Stranger Things, você me ligou de madrugada e eu atravessei o bairro tão rápido com sua bicicleta emprestada só pra assistir com você, tão clichê como um romance deve ser”.

Mafra ainda comentou sobre o medo do julgamento, mas ponderou sobre destino. “Semanas na sua casa, madrugadas em padarias católicas, trocando o dia pela noite, fugindo dos vampiros, usando sua escova e tomando suas doses de amor matinais, você costumava fazer anéis de guardanapo, mas usamos alianças de verdade por tão pouco tempo, confesso que também tinha um pouco de medo dos julgamentos, mas mesmo que eles me queimem, eu só queria te amar.”

“F*da-se, é tarde mais. O destino tem seus mistérios”, finalizou.