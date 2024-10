Educação está com inscrições abertas para curso de formação para coordenadores administrativos

Em consonância com a meta 19 do Plano Nacional de Educação (PNE) e do Plano Estadual de Educação (PEE), e alinhada às diretrizes da Base Nacional Comum (BNC) para a Formação Inicial e Continuada dos Professores e da Formação dos Diretores Escolares, a Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) reafirma seu compromisso com a valorização dos profissionais da educação, por meio de ações de formação para os servidores administrativos das escolas.

Nesse contexto, a SEE, por meio do Departamento de Formação, está com vagas abertas para o Curso de Formação Inicial e Continuada para Coordenador Administrativo, que tem como foco o desenvolvimento de habilidades e competências essenciais à gestão educacional.

O curso será realizado entre os dias 11 de novembro de 2024 e 17 de abril de 2025, com uma carga de 130 horas. A abordagem do curso inclui metodologias ativas e um encontro presencial, visando garantir a aplicação prática dos conteúdos abordados.

As inscrições já estão abertas e vão até o dia 31, podendo ser feitas pelo site oficial da SEE (see.ac.gov.br). O curso será oferecido a todos os coordenadores administrativos das escolas do Estado, na modalidade Educação a Distância (EAD).

O objetivo principal da formação é aprimorar as práticas administrativas no ambiente escolar e fortalecer as competências necessárias para uma gestão eficaz, contribuindo para o desenvolvimento contínuo da educação no Acre.