Governo divulga resultado de projetos habilitados com uso de rendimento da Lei Paulo Gustavo

O Governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), divulgou o resultado da habilitação com uso de rendimentos do Edital Prêmio de Fortalecimento da Cultura dos Povos Originários pela Lei Paulo Gustavo.

A lista foi publicada em edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (12). Para este edital, foram divididos nas categorias culinária/medicina, música/literatura, arte/artesanato e educação. Com isso, fica aberto o prazo para o envio da documentação da habilitação para os convocados a se habilitar.

Além disso, também foi divulgado o resultado de habilitação dos convocados com uso dos rendimentos no Edital Arte e Patrimônio e do edital Audiovisual da Lei Paulo Gustavo.

Os convocados devem encaminhar a documentação de habilitação no e-mail da inscrição [email protected] até o dia 19 de junho de 2024.

Veja listas: