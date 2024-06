Hello Kitty ganha coleções de moda para celebrar 50 anos

A Hello Kitty é daquelas personagens que têm um lugar guardado no coração de vários fãs pelo mundo. Apesar de ter sido criada no Japão, pela designer Yuko Shimizu, da empresa Sanrio, a gatinha na verdade foi feita para ser britânica. Isso porque, na época, países estrangeiros, como o Reino Unido, eram considerados “muito modernos”.

Características marcantes, como a falta de boca, fazem com que a Hello Kitty seja única para o público. Segundo a Sanrio, ela não precisa do órgão, já que “fala com o coração”. Com traços cativantes e a personificação da cultura kawaii, virou case de sucesso, com US$ 80 bilhões em vendas de varejo. Em novembro, o desenho completa 50 anos. Em homenagem, várias marcas de moda apostaram em coleções especiais. Vem conferir!

Coleções de moda que homenageiam os 50 anos da Hello Kitty

A Crocs comemorou os 50 anos da Hello Kitty com uma coleção exclusiva de calçados. Os produtos apresentam estilos variados, desde o clássico Classic Clog até os novos Siren Clog e Stomp Slide; todos em tons característicos de azul e vermelho. Os Jibbitz, adereços que customizam as peças da Crocs, também fazem parte da colaboração.

No mesmo clima de celebração, a TJama se uniu à Sanrio para lançar uma coleção inspirada no icônico lacinho da personagem. As peças híbridas e agênero foram desenvolvidas para uso diário, com tamanhos que vão do PP ao 5G.

Além das roupas, os acessórios não poderiam ficar de foram. A Casio lançou um relógio exclusivo, com apenas dez unidades disponíveis — e já vendidas — no Brasil a R$ 949. O modelo celebra os 50 anos da marca e da personagem, com as cores da primeira versão da Hello Kitty.

A Primark lançou uma coleção exclusiva no Reino Unido. No repertório, estão peças de loungewear, roupas para dormir, t-shirts gráficas e acessórios, todos infundidos com o estilo kawaii característico da Hello Kitty. Os preços variam entre 1,50 e 30 euros.

Para quem procura opções no Brasil, a Renner apostou em criações que destacam a Hello Kitty em estilo mais streetwear. A coleção inclui roupas, pijamas, meias, pantufas e acessórios com pegada urbana, marcada por grafites e estampas em xadrez.

Caracterizada por uma estética jovem e inspirada nas tendências dos anos 2000, a coleção da Pull&Bear inclui tops e minissaias, além de peças jeans. A novidade oferece também vários acessórios, como meias com o logotipo da cabeça da personagem icônica, bandanas, mala de tiracolo, cinto de strass e bijuterias.

Já a Bershka, parte do grupo Inditex, lançou um compilado com toque adolescente em homenagem aos 50 anos da gatinha. A paleta engloba tonalidades como rosa pastel, branco e vermelho intenso. A cápsula apresenta a tendência blockette, que combina elementos da cena futebolística com a estética romântica do coquettecore.

O cinquentenário da Hello Kitty tem sido celebrado com coleções que refletem o charme atemporal e a influência cultural da famosa gatinha. De colaborações lúdicas a itens de uso diário, a personagem continua a inspirar e encantar gerações. A diversidade de estilos e a inclusão de peças acessíveis garantem que todos os fãs possam participar da comemoração.