Homem é preso após pular em rio e nadar até o outro lado para tentar fugir da polícia no Acre

Um homem foi preso acusado de roubo a um comércio no bairro Cidade Nova, na Rua Nossa Senhora da Conceição, na última terça-feira (4). Duas equipes policiais uniram esforços para capturar o suspeito no Segundo Distrito.

Enquanto uma viatura policial estava nas proximidades do local do crime, a vítima se aproximou e relatou ter sido roubada naquele momento. Com as características do autor, os policiais buscaram pelas ruas vizinhas, pois o homem teria fugido de bicicleta.

Em uma das ruas, avistaram o homem que tentou escapar até às margens do Rio Acre e se jogar na água, nadando até a outra margem.

Diante da situação, a guarnição entrou em contato com o COPOM e solicitou apoio de uma equipe do primeiro distrito. Esta equipe deslocou-se para o local onde o suspeito emergiu na outra margem e, com sucesso, o localizou e efetuou sua prisão. O indivíduo foi detido com o dinheiro roubado, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes. Enquanto isso, a outra viatura conduziu a vítima para os procedimentos legais necessários.

A ação coordenada e rápida das guarnições do 1° e 2° Batalhão da Polícia Militar resultou nab efetiva prisão do indivíduo responsável pelo roubo, demonstrando o comprometimento e a eficiência das forças de segurança no combate à criminalidade e na proteção da população da Cidade Nova.