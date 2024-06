Homem morre em tratamento estético feito por influencer Natália Becker

Um homem, até o momento identificado somente como Henrique, morreu na clínica da esteticista e influencer Natália Becker, quando era submetido a um procedimento estético, na tarde desta segunda-feira (3/6), no Campo Belo, zona sul paulistana.

Segundo apurado pelo Metrópoles, Natália telefonou para o responsável técnico da clínica, por volta das 11h.

Ela afirmou ter agendado com o rapaz um procedimento conhecido como peeling de fenol — uma substância corrosiva, usada sobre a pele em tratamentos de rejuvenescimento.

Antes do uso do fenol, o paciente foi submetido a uma limpeza de pele e, após isso, a uma aplicação de anestésico.

O procedimento durou cerca de um hora, após o qual Henrique começou a passar mal. O Samu foi acionado em seguida.

O responsável técnico, cujo nome não foi divulgado, chegou antes dos socorristas e teria encontrado o paciente já inconsciente. A morte do rapaz foi confirmada assim que os paramédicos chegaram ao local. As causas ainda serão apuradas pelo Instituto Médico Legal e pela Polícia Técnico Científica.

Registros preliminares do caso afirmam que Natália passou mal, com pressão arterial de 9×5 e foi encaminhada para um posto de saúde da região. Nenhum responsável pela clínica havia sido localizado até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

Natália conta com 232 mil seguidores no Instagram, rede social na qual divulga os resultados, com outros pacientes, do procedimento que acabou vitimando o rapaz nesta segunda-feira.

O caso será investigado pelo 27º DP (Campo Belo).